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37 минут назад

Диетолог рассказала, чем опасна картошка

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Многие продукты, которые входят в ежедневный рацион, могут представлять опасность для сосудов. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что к сужению сосудов могут привести лишний вес и употребление определенных продуктов.

Диетолог рассказала, чем опасна картошка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Способствует возникновению проблем с сосудами головного мозга главным образом ожирение, говорит эксперт. Это происходит из-за того, что человек ест продукты с большим количеством сахара, то есть пищу, в которой содержатся быстрые углеводы.

«Это хлебобулочные изделия, все кондитерские изделия, это даже когда человек картофель в избытке употребляет. Отваренные корнеплоды, например картофель, морковь, свекла, имеют высокий гликемический индекс, поэтому злоупотреблять такими продуктами нельзя»,

– уточняет диетолог.

Еда,Маргарита Королева,
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