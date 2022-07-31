Диетолог рассказала, чем опасна картошка

Многие продукты, которые входят в ежедневный рацион, могут представлять опасность для сосудов. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что к сужению сосудов могут привести лишний вес и употребление определенных продуктов.

Способствует возникновению проблем с сосудами головного мозга главным образом ожирение, говорит эксперт. Это происходит из-за того, что человек ест продукты с большим количеством сахара, то есть пищу, в которой содержатся быстрые углеводы.