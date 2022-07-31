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10 минут назад

Врач Матюк рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару

Ura.Ru

В жаркое время года пищеварение человека замедляется, поэтому нужно есть меньше жирной еды и красного мяса. Об этом рассказала врач-невролог и нутрициолог Юлия Матюк.

Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Первый совет очевидный — откажитесь от жареной и жирной еды, ешьте меньше красного мяса. Наваристые супы тоже лучше исключить в жару. Все перечисленное — это тяжелые блюда, которые нагружают организм. Отварная курица или индейка усваиваются легче, но если есть возможность, то ешьте летом рыбу или морепродукты. Овощи и фрукты — тоже обязательно. Следует отказаться от популярных холодных супов — окрошки и свекольников. Объяснение простое: сперва организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть эти супы, а только потом на переваривание»,

— сказала Матюк в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Врач порекомендовала употреблять айран, так как он полезен для пищеварения и утоляет жажду. Молоко же в свою очередь обволакивает кишечник и препятствует всасыванию питательный веществ. Врач отметила, что в жаркую погоду потребность организма в калориях значительно снижается.

Еда,
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