Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в жару

«Первый совет очевидный — откажитесь от жареной и жирной еды, ешьте меньше красного мяса. Наваристые супы тоже лучше исключить в жару. Все перечисленное — это тяжелые блюда, которые нагружают организм. Отварная курица или индейка усваиваются легче, но если есть возможность, то ешьте летом рыбу или морепродукты. Овощи и фрукты — тоже обязательно. Следует отказаться от популярных холодных супов — окрошки и свекольников. Объяснение простое: сперва организм будет тратить энергию на то, чтобы согреть эти супы, а только потом на переваривание»,