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43 минуты назад

Перечислены признаки отравления нитратным арбузом

Мослента

Об опасности покупки арбузов и дынь в нелегальных точках предупредил москвичей в своем Telegram-канале столичный Дептранс. Ведомство напомнило, что последствия покупок на стихийных точках — отравления и аллергические реакции. Официально сезон продажи бахчевых в городе откроется 1 августа.

Перечислены признаки отравления нитратным арбузом
Фото: МослентаМослента

«Для более быстрого созревания арбузов могут быть использованы различные удобрения, в том числе азотные, от избытка которых в почве образуются нитраты, способные накапливаться в плодах»,

— цитирует канал врио начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Москве Сергея Гераскина. В сообщении перечислили первые признаки отравления нитратами, это тошнота, рвота, синюшность ногтей, губ, лица, головные боли.

Сегодня неофициальные развалы могут находиться у метро или остановок. Нелегально продаваемые на улице арбузы могут быть опасны, поскольку не проходят контроль качества (нет санитарных документов и сертификатов безопасности), а у продавцов часто нет медкнижек (они не проходят медосмотры и гигиеническую подготовку).

С начала лета устранено 2,8 тысячи нарушений нелегальной торговли. Наибольшее количество из них было зафиксировано на транспортно-пересадочном узлу «Курская» — 295 случаев. На втором месте антирейтинга оказался ТПУ «Текстильщики» (215), на третьем — «Теплый Стан» (197). Закрыли пятерку станции «Домодедовская» и «Щукинская» с 161 и 49 нарушениями соответственно.

Еда,Роспотребнадзор,
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