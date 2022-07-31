Перечислены признаки отравления нитратным арбузом

Об опасности покупки арбузов и дынь в нелегальных точках предупредил москвичей в своем Telegram-канале столичный Дептранс. Ведомство напомнило, что последствия покупок на стихийных точках — отравления и аллергические реакции. Официально сезон продажи бахчевых в городе откроется 1 августа.

Фото: Мослента Мослента

«Для более быстрого созревания арбузов могут быть использованы различные удобрения, в том числе азотные, от избытка которых в почве образуются нитраты, способные накапливаться в плодах»,

— цитирует канал врио начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Москве Сергея Гераскина. В сообщении перечислили первые признаки отравления нитратами, это тошнота, рвота, синюшность ногтей, губ, лица, головные боли.

Сегодня неофициальные развалы могут находиться у метро или остановок. Нелегально продаваемые на улице арбузы могут быть опасны, поскольку не проходят контроль качества (нет санитарных документов и сертификатов безопасности), а у продавцов часто нет медкнижек (они не проходят медосмотры и гигиеническую подготовку).