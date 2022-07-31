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1 час назад

Шоколад оказался эффективен для снижения кровяного давления

Ferra.ru

Предыдущие исследования показали положительное влияние какао на сердце, но проводились в строго контролируемых условиях. Теперь же ученые посмотрели, как данный продукт воздействует на здоровье в реальных сценариях.

Шоколад оказался эффективен для снижения кровяного давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании 11 здоровых людей принимали либо шесть капсул флаваноидов из какао, либо шесть капсул плацебо через день в течение недели. Каждый участник также носил монитор артериального давления на плече. Кроме того, измерялась жёсткость артерий пациента.

Результаты показывают, что употребление какао привело к снижению артериального давления и жесткости артерий только у тех участников, у которых эти показатели уже были высокими. А ещё ученые увидели дополнительный пик полезного действия какао через восемь часов после употребления. Скорее всего, это связано с тем, как бактерии в кишечнике метаболизируют флаваноиды.

Еда,
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