Шоколад оказался эффективен для снижения кровяного давления

Предыдущие исследования показали положительное влияние какао на сердце, но проводились в строго контролируемых условиях. Теперь же ученые посмотрели, как данный продукт воздействует на здоровье в реальных сценариях.

В исследовании 11 здоровых людей принимали либо шесть капсул флаваноидов из какао, либо шесть капсул плацебо через день в течение недели. Каждый участник также носил монитор артериального давления на плече. Кроме того, измерялась жёсткость артерий пациента.

Результаты показывают, что употребление какао привело к снижению артериального давления и жесткости артерий только у тех участников, у которых эти показатели уже были высокими. А ещё ученые увидели дополнительный пик полезного действия какао через восемь часов после употребления. Скорее всего, это связано с тем, как бактерии в кишечнике метаболизируют флаваноиды.