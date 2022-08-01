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23 минуты назад

Чем грозит злоупотребление грушей

Primpress

Злоупотребление грушей может привести к негативным последствиям для организма, сообщает PRIMPRESS. Информационное издание «Доктор Питер» рассказало о плюсах и минусах включения в рацион популярного фрукта.

Чем грозит злоупотребление грушей
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Груши можно есть не всем.

Груша является прекрасным источником клетчатки. Регулярное употребление данного фрукта позволяет снизить риск развития рака толстой кишки . Также при сердечно-сосудистых заболеваниях употребление груш помогает почти на 25%: помогает справиться с повышенным давлением, улучшает состояние сосудов. Важную роль играет употребление этого фрукта в нормализации веса: он надолго сохраняет чувство сытости, помогает при запорах.

Однако чрезмерное употребление груш может привести к серьезным проблемам с печенью и способствовать набору лишнего веса. Это связано с тем, что в груше содержится большое количество фруктозы. Фрукт также противопоказан людям с чувствительным кишечником, поскольку может вызвать дискомфорт в животе .

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