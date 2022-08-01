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1 час назад

Названы главные правила хранения продуктов летом

Lenta.ruиещё 1

Правильное хранение и отказ от покупки лишнего позволит летом всегда есть свежие овощи, заявила старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева, пишет «Прайм».

Названы главные правила хранения продуктов летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, ягоды полноценно хранятся только три дня, а потом пускают сок. Продлить срок можно, используя объемную тару, ягоды в ней помещают в холодильник и не трогают без необходимости. При этом перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть, так как вода ускоряет их порчу, отметила эксперт.

Овощи она рекомендует держать отдельно от фруктов и ягод.

«Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом»,

— назвала главные правила хранения сотрудница сети супермаркетов.

Она посоветовала поместить кабачки, тыкву и цуккини в холодное место. Цветную капусту можно разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Это сохранит ее свежей в течение недели. Лемешева добавила, что клубни картофеля следует держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали.

Важно не покупать лишнего, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты, уточнила она.

Еда,
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