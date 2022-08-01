Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Какие ягоды обязательно нужно есть после 60 лет

Москва24иещё 1

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям после 60 лет обязательно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды.

Какие ягоды обязательно нужно есть после 60 лет
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист подчеркивает, что старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять.

"Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашеннные ягоды",

– говорит эксперт.

В частности, употребление черники помогает в профилактике катаракты и глаукомы.

"В крыжовнике много янтарной кислоты, благодаря которой метаболические процессы в организме происходят быстрее. А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, поскольку содержит натуральный мелатонин",

– пояснила эксперт.

В малине содержится ацетилсалициловая кислота, поэтому она помогает разжижать кровь и препятствует образованию тромбов, продолжает Соломатина. Достаточно съедать всего полстакана ягод в день, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами.

Но при наличии проблем с ЖКТ лучше сперва проконсультироваться с врачом, рекомендует диетолог.

"Например, в смородине много органических кислот, так что она может раздражать слизистую. Поэтому, смотря, кому есть",

– заключила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители