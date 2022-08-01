Как насекомых используют при производстве еды

Для приготовления продуктов питания, которые попадают на наш стол, используют немало ингредиентов, непривычных человеку для еды. Например, в будущем в магазинах может появиться еда из сверчков. Такое заявление сделал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Он уточнил, что уже сегодня в пищевой промышленности из насекомых делают натуральные красители. Подробнее рассказало «Радио 1».