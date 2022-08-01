Как насекомых используют при производстве еды

Для приготовления продуктов питания, которые попадают на наш стол, используют немало ингредиентов, непривычных человеку для еды. Например, в будущем в магазинах может появиться еда из сверчков. Такое заявление сделал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Он уточнил, что уже сегодня в пищевой промышленности из насекомых делают натуральные красители. Подробнее рассказало «Радио 1».
«Кроме того, насекомые указываются в формате Е-добавок или усилителей вкусов. Например, красный краситель в клубничном мороженом производится из перемолотых маленьких жучков. Все это не является новостью, ведь тот же самый лейцин, помогающий хлебу быть воздушным, порой делают из рогов, копыт и перьев»,
- объяснил эксперт.
Также Пристанский уточнил, что белок из насекомых не отличается от привычного нам животного белка. Он содержит примерно такой же набор аминокислот, как и обычное мясо.
«Компании, которые используют насекомых при производстве свой продукции, обычно камуфлируют этот факт разными добавками»,
- рассказал диетолог.