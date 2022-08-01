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1 час назад

Как выбрать спелый арбуз

Сибмеда

Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. Они продаются повсюду, но покупателям рекомендуют не покупать эти дары лета в первом попавшемся месте. Иначе вместо пользы и наслаждения вкусом можно заработать проблемы со здоровьем. Кроме того, есть несколько способов определить, что плод не только безопасный, но зрелый и сладкий на вкус.

Как выбрать спелый арбуз
Фото: СибмедаСибмеда

Правило первое – не покупать арбузы и дыни на стихийных рынках, а также в открытых зонах, расположенных рядом с автомобильными дорогами. Плоды должны находиться в крытых (огороженных) навесах – их не допускается сваливать на землю без подтоварников. По запросу, продавцы должны предоставить документы на товар, подтверждающие качество и безопасность.

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Арбузы и дыни должны продаваться целыми. При делении плодов в зонах продажи с загрязнённых рук продавцов, с пылью, насекомыми в толщу плода могут заноситься микроорганизмы, приводящие к различным инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям. Не стоит покупать бахчевые с надрезами или просить продавца сделать надрез: это запрещено санитарными нормами, так как есть риск бактериального обсеменения.

Зрелость арбуза можно определить по ряду признаков. У хорошей ягоды – целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Светлое пятно на боку, которое он отлежал, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. У спелого арбуза корка твердая: если ноготь легко протыкает арбузную корку – значит, он незрелый. Усик и плодоножка у арбуза должны быть сухими. При ударе ладонью спелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Дыни выбирают по тем же правилам – за небольшим исключением. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой, если она совсем твердая – плод незрелый. Если стукнуть по дыне – звук должен быть глухим. Дыня должна быть ароматной: если запаха нет – лучше такую дыню не покупать.

Эксперты Роспотребнадзора также напоминают, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара. Детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы их следует употреблять с осторожностью и в умеренном количестве – не более 100 грамм за один приём.

Еда,Роспотребнадзор,
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