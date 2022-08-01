Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
17 минут назад

Найден способ сохранить клубнику свежей до двух недель

Lenta.ru

Клубника будет свежей до двух недель, если вымыть ее раствором уксуса и воды, рассказал предприниматель из Великобритании, специалист по экономным покупкам Том Черч. О найденном способе сохранить ягоду свежей как можно дольше он рассказал в беседе с изданием Mirror.

Найден способ сохранить клубнику свежей до двух недель
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Черча, чтобы клубника хранилась дольше, он моет ее в растворе, для приготовления которого нужно взять одну часть белого уксуса и три-четыре части воды.

«Хорошенько высушите ягоды и положите в контейнер с бумажными полотенцами. Такой способ мытья не только поможет устранить остатки пестицидов, но и позволит вам съесть эту клубнику через две недели»,

— объяснил он.

Кроме того, продолжил Черч, такой способ хранения позволит сэкономить на покупке клубники.

«Если вы раз в неделю покупаете корзинку клубники за три фунта стерлингов (около 211 рублей), уменьшив расход вдвое, к концу года вы сэкономите 78 фунтов стерлингов (около 5,5 тысячи рублей)»,

— пообещал предприниматель.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители