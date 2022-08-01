Найден способ сохранить клубнику свежей до двух недель

Клубника будет свежей до двух недель, если вымыть ее раствором уксуса и воды, рассказал предприниматель из Великобритании, специалист по экономным покупкам Том Черч. О найденном способе сохранить ягоду свежей как можно дольше он рассказал в беседе с изданием Mirror.