Как выбрать вкусные и полезные ягоды

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Волгоградской области о правилах при выборе сезонных ягод. Свежие сезонные ягоды особенно полезны для здоровья.

Фото: Родной город Родной город

Клубника, вишня, черешня — кладезь витаминов и полезных микроэлементов, которые необходимы организму. Специалисты ведомства перечислили несколько критериев по правильному выбору ягод.

В первую очередь, при покупке продуктов необходимо обратить внимание на внешний вид плодов. На них не должно быть дефектов, повреждений, вмятин и следов гниения.

Кроме того, цвет ягод должен быть равномерным и ярким, а мякоть — упругой. Если ягоды продаются с плодоножкой, то нужно попробовать отделить ее. У хорошей ягоды, например, клубники, плодоножка должна отделяться с усилием.

Также специалисты объяснили, что большой размер ягоды не гарантирует насыщенный вкус. Чаще всего маленькие ягодки самые сладкие.

Выбирать ягоды, как и другие продукты, нужно только в специально отведенных для этого местах.

Не следует покупать ягоды впрок, ведь срок их хранения ограничен. Лучше брать столько, сколько можно съесть за день.