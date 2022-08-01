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1 час назад

Как выбрать вкусные и полезные ягоды

Родной город

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Волгоградской области о правилах при выборе сезонных ягод. Свежие сезонные ягоды особенно полезны для здоровья.

Как выбрать вкусные и полезные ягоды
Фото: Родной городРодной город

Клубника, вишня, черешня — кладезь витаминов и полезных микроэлементов, которые необходимы организму. Специалисты ведомства перечислили несколько критериев по правильному выбору ягод.

В первую очередь, при покупке продуктов необходимо обратить внимание на внешний вид плодов. На них не должно быть дефектов, повреждений, вмятин и следов гниения.

Кроме того, цвет ягод должен быть равномерным и ярким, а мякоть — упругой. Если ягоды продаются с плодоножкой, то нужно попробовать отделить ее. У хорошей ягоды, например, клубники, плодоножка должна отделяться с усилием.

Также специалисты объяснили, что большой размер ягоды не гарантирует насыщенный вкус. Чаще всего маленькие ягодки самые сладкие.

Выбирать ягоды, как и другие продукты, нужно только в специально отведенных для этого местах.

Не следует покупать ягоды впрок, ведь срок их хранения ограничен. Лучше брать столько, сколько можно съесть за день.

Хранить ягоды нужно в холодильнике, при этом мыть их не рекомендуется. Тщательно промыть ягоды необходимо непосредственно перед употреблением.

Еда,Роспотребнадзор,
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