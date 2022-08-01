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1 час назад

Ржаной хлеб признан самым диетическим

Вести Подмосковья

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о том, как нужно правильно выбирать хлеб. Споры вокруг пользы этого продукта не утихают.

Ржаной хлеб признан самым диетическим
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Хлеб - это переработанная мука. Высокотехнологичная белая мука вредна, потому что с ростом технологий обработки растёт её токсичность, а соответственно, и самих продуктов. В муке почти не остаются витамины и минералы, которые есть в пшенице»,

- отметил специалист в беседе с изданием Pravda.Ru.

Он напомнил, что любой хлеб калорийный. Существует даже хлебное число - специальный термин для диабетиков. По словам Кутушова, самым диетическим хлебом можно считать ржаной. Он содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Однако его не стоит есть при кишечных инфекциях, расстройствах желудка и болезнях ЖКТ в период обострений.

Немало разногласий вызывает обсуждение дрожжевого и бездрожжевого хлеба.

«Бездрожжевой, конечно, более полезен и имеет меньше противопоказаний. Его плотный мякиш лучше способствует активной работе кишечника. Современный бездрожжевой хлеб наиболее близок к тому, который ели наши предки»,

- заключил Михаил Кутушов.

Еда,ПРЕДОК,
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