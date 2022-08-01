Ржаной хлеб признан самым диетическим

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о том, как нужно правильно выбирать хлеб. Споры вокруг пользы этого продукта не утихают.

«Хлеб - это переработанная мука. Высокотехнологичная белая мука вредна, потому что с ростом технологий обработки растёт её токсичность, а соответственно, и самих продуктов. В муке почти не остаются витамины и минералы, которые есть в пшенице»,

Он напомнил, что любой хлеб калорийный. Существует даже хлебное число - специальный термин для диабетиков. По словам Кутушова, самым диетическим хлебом можно считать ржаной. Он содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Однако его не стоит есть при кишечных инфекциях, расстройствах желудка и болезнях ЖКТ в период обострений.