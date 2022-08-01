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1 час назад

Россиянам рассказали, как правильно выбирать соки в супермаркетах

runews24.ru

Самым полезным соком будет свежевыжатый, который изготавливают с помощью пресса или соковыжималки.

Россиянам рассказали, как выбрать сок в магазине
Фото: runews24.rurunews24.ru

Затем напиток упаковывают в герметичную тару, в которой он сможет храниться год.

Восстановленный сок имеет меньше витаминов из-за долгой термообработки. Такой напиток изготавливают из экзотических фруктов, либо тех плодов, которые растут на значительных расстояниях от места розлива.

Нектар – это тоже восстановленный напиток, однако процент содержания в нём сока не 100 процентов, как в двух вышеперечисленных, а 50. В нектар добавляют сахар и мёд, чтобы сделать его более насыщенным.

В морсе, как правило, не менее 15 процентов сока, всё остальное – сахар и вода. В сокосодержащем напитке содержится лишь 10 процентов сока, в него добавляют также различные стабилизаторы, ароматизаторы и другие вещества.

Наиболее полезными считаются яблочный, ананасовый, томатный, апельсиновый и виноградный соки, пишет Food ru.

Еда,
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