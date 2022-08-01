Эти продукты укрепят ваше сердце

От сердечно-сосудистых заболеваний в мире в год умирает множество людей. По статистике, это почти треть всех смертей. При этом в поддержании сердца в здоровом состоянии немаловажную роль играет диета.

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Журналист британского издания Al Araby Al Jadeed назвал девять продуктов, которые благотворно влияют на работу сердца.

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Листовые овощи. Несколько научных исследований показывают, что существует связь между употреблением большого количества листовой зелени и снижением вероятности развития болезней сердца. В капусте и шпинате много минералов, антиоксидантов, витаминов. Также в состав листовой зелени входят нитраты, которые способны снижать кровяное давление, предотвращать атеросклероз и улучшать работу клеток, выстилающих сосуды.

Цельнозерновые продукты. Если вы включите в рацион овёс, муку, бурый рис, то, согласно научным работам, у вас снизится уровень холестерина, систолическое давление и вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний (на 22 %).

Ягоды. В ежевике и клубнике присутствуют антоцианами, которые защищают организм человека от воспалений и окислительного стресса. Кроме того, научные данные демонстрируют, что при ежедневном употреблении черника может снизить индекс массы тела, уровень «плохого» холестерина. Также эта ягода способна улучшить функцию клеток, которые выстилают кровеносные сосуды.

Авокадо. Считается отличным источником мононенасыщенных жиров и калия, которые положительно влияют на сердце.

Рыбий жир и жирная рыба. Скумбрия, лосось, тунец, сардина содержат омега-3. Эти жирные кислоты способствуют профилактике аритмии и болезней сердца. Помимо этого, учёные говорят о том, что при длительном потреблении рыбы у человека снижаются показатели триглицеридов, общего холестерина, сахара в крови натощак, систолического давления. Получить омега-3 можно и при помощи приёма рыбьего жира.

Грецкие орехи. В них содержится много различных микроэлементов (в том числе медь, магний, марганец) и клетчатки. По этой причине грецкие орехи защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижают значения общего и «плохого» холестерина.

Тёмный шоколад. В нём можно найти флавоноиды, которые считаются полезными для сердца. Также научные исследования показывают, что если вы будете есть меньше шести порций в неделю шоколада с 70-процентным содержанием какао, то снизите риск возникновения инсульта, диабета, ишемической болезни сердца.

Чеснок. В чесноке есть аллицин, который снижает холестерин, давление и препятствует образованию тромбов.