Четыре мифа о вине, в которые вы верите

В конце тяжёлого рабочего дня приятно выпить бокал вина. Но не опасно ли так делать постоянно? На эти и другие вопросы ответила специалист в области питания Эми Гудсон.

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Вино может влиять на организм как положительно, так и отрицательно. Однако существуют четыре распространённых утверждения об этом алкогольном напитке, которые являются на самом деле ложью.

Нельзя пить вино, если вы на диете. На самом деле можно, но важно при этом следить за количеством получаемых калорий. Так, в стандартном бокале вина содержится около 105-120 калорий. При этом в ресторанах вина наливают часто больше. В вине много сахара. В действительности это вовсе не так, говорит диетолог Эми Гудсон. Например, в сухих красных винах Пино Нуар , Каберне Совиньон, Сира часто менее одного грамма сахара, в сухих белых (Пино Гриджио, Шардоне) - от 1,5 граммов сахара. Причём даже в более сладких винах сахара редко бывает больше двух-четырёх граммов.

Пить много вина - полезнее, чем чуть-чуть. Если вы станете злоупотреблять алкоголем, то у вас повысится уровень триглицеридов (жира), увеличится вероятность развития хронических болезней, может возникнуть недостаток питательных микроэлементов. Ресвератрол содержится только в красном вине. Это вещество также входит в состав черники, клубники, свежего винограда, фисташек, арахиса, тёмного шоколада, какао-порошка.