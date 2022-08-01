Названы самые полезные ягоды для пожилых людей

Диетолог Елена Соломатина заявила, что черника может защитить от катаракты, а черешня помогает заснуть. Подробнее о полезных свойствах некоторых ягод врач рассказала в интервью для "Москвы 24".

Фото: unsplash.com unsplash.com

В первую очередь, медик отметила, что ягоды могут стать отличным средством для профилактики многих заболеваний. Так, черника, ежевика, клюква, брусника и клубника содержат антиоксиданты, которые замедляют окислительные процессы в организме и поэтому предотвращают старение. А облепиха в пожилом возрасте поможет избежать раннего старения.

Про крыжовник Соломатина рассказала, что в нем много янтарной кислоты.

А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, поскольку содержат натуральный мелатонин.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Малина же, отметила диетолог, содержит в составе ацетилсалициловую кислоту, которая разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, а черника помогает в профилактике катаракты и глаукомы.

При этом медик предупредила, что при наличии проблем с ЖКТ перед употреблением ягод лучше проконсультироваться со специалистом.