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1 час назад

Названы самые полезные ягоды для пожилых людей

Мария Иглина
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина заявила, что черника может защитить от катаракты, а черешня помогает заснуть. Подробнее о полезных свойствах некоторых ягод врач рассказала в интервью для "Москвы 24".

Названы самые полезные ягоды для пожилых людей
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, медик отметила, что ягоды могут стать отличным средством для профилактики многих заболеваний. Так, черника, ежевика, клюква, брусника и клубника содержат антиоксиданты, которые замедляют окислительные процессы в организме и поэтому предотвращают старение. А облепиха в пожилом возрасте поможет избежать раннего старения.

Про крыжовник Соломатина рассказала, что в нем много янтарной кислоты.

А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, поскольку содержат натуральный мелатонин.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Малина же, отметила диетолог, содержит в составе ацетилсалициловую кислоту, которая разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, а черника помогает в профилактике катаракты и глаукомы.

При этом медик предупредила, что при наличии проблем с ЖКТ перед употреблением ягод лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее "Рамблер" писал, почему нельзя выбрасывать луковую шелуху.

Еда,Елена Соломатина,
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