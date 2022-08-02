«Несмотря на то, что огурцы содержат большое количество воды, они содержат и большое количество микроэлементов... А ещё в огурцах есть хлорофилл — вещество, которое несёт пользу всем системам и защищает от возможных недугов. В том числе огурцы контролируют давление и поддерживают тонус сосудов», — сказала Лазуренко в разговоре с «Москвой 24».