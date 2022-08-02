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2 часа назад

Баклажаны великолепные: рецепт идеальной заготовки на зиму

Катя Кобышева

Август — горячая пора для тех, кто хорошо потрудился весной и летом, а теперь готов к сбору урожая. "Рамблер" рассказывает, что можно сделать с баклажанами, чтобы зимой с удовольствием их есть и чувствовать себя большим молодцом.

Баклажаны великолепные: рецепт идеальной заготовки на зиму
Фото: UnsplashUnsplash

Ингредиенты

Овощи

  • Средние баклажаны — 4 штуки
  • Сладкие перцы — 4 штуки
  • Репчатый лук — 4 луковицы
  • Помидоры — 4 штуки

Для маринада

  • Растительное масло — 100 мл
  • Вода — 100 мл
  • Сахар — 50 граммов
  • Столовый уксус 9% — 70 мл
  • Соль — 1 столовая ложка

Приготовление

  1. Овощи нужно вымойте, высушите, удалите плодоножки, убрать у перца семена и внутренние перегородки. Нарежьте любимым способом, но не слишком мелко. Положите в большую кастрюлю с толстым дном.
  2. В отдельной миске соедините все ингредиенты для маринада, затем перелейте в кастрюлю к овощам. Доведите до кипения и продолжайте тушить на медленном огне в течение 30 минут. Поставьте таймер, чтобы вовремя снять овощи с огня, иначе они переварятся и потеряют весь шик и лоск.
  3. Пока овощи тушатся, простерилизуйте банки — в микроволновой печи, духовке или над паром. Крышки можно прокипятить в течение минуты в отдельной кастрюльке.
  4. Как только все будет готовы, сразу же переложите овощи в банки, закройте крышками, переверните вверх дном, заботливо укройте теплой курткой, чтобы они остывали очень медленно. Когда банки полностью остынут, их можно перенести в кладовую или погреб, если вам повезло и он у вас есть.
Еда,
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