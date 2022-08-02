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33 минуты назад

Ученые назвали продукты, которые приближают старческое слабоумие

Вечерняя Москва

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление фастфуда повышает риски возникновения болезни Альцгеймера.

Названы продукты, которые приближают старческое слабоумие
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В течение 10 лет эксперты наблюдали за 10 тысячами человек и обнаружили, что те, кто получал четверть суточной дозы калорий от переработанной пищи, включая наггетсы и газировку, имели ускоренный на 28 процентов показатель снижения когнитивной деятельности по сравнению с теми, кто ел минимум «пустых» калорий.

Эксперты советуют готовить пищу самостоятельно и «налегать» на непереработанные продукты питания вроде злаков, овощей и рыбы. Так, 58 процентов жителей Америки включили в свой рацион переработанные продукты, а в Канаде — не менее 48 процентов.

Специалисты уверяют, что большое количество сахара, соли и жира в переработанной пище способствует более быстрому ухудшению показателей интеллекта, сообщает «МедикФорум».

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, в список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахар.

Еда,
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