Названы продукты, которые приближают старческое слабоумие

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление фастфуда повышает риски возникновения болезни Альцгеймера.

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В течение 10 лет эксперты наблюдали за 10 тысячами человек и обнаружили, что те, кто получал четверть суточной дозы калорий от переработанной пищи, включая наггетсы и газировку, имели ускоренный на 28 процентов показатель снижения когнитивной деятельности по сравнению с теми, кто ел минимум «пустых» калорий.

Эксперты советуют готовить пищу самостоятельно и «налегать» на непереработанные продукты питания вроде злаков, овощей и рыбы. Так, 58 процентов жителей Америки включили в свой рацион переработанные продукты, а в Канаде — не менее 48 процентов.

Специалисты уверяют, что большое количество сахара, соли и жира в переработанной пище способствует более быстрому ухудшению показателей интеллекта, сообщает «МедикФорум».