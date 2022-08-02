Врач перечислила замедляющие старение продукты

Для сохранения молодости нужно чаще есть помидоры, чернику и арбузы, уверена врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова. Другие продукты, замедляющие старение, она перечислила в интервью для «Доктор Питер».

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По словам Самсоновой, для борьбы с возрастными изменениями во внешности недостаточно только лишь уходовых средств. Врач уверена: ни одна anti-age программа не даст результат, если организм истощен и не получает достаточно витаминов и микроэлементов. Восполнить образовавшиеся дефициты витаминов, по ее мнению, можно с помощью правильно подобранного антивозрастного питания, которое должно включать продукты с содержанием ликопина, антоцианов, селена, кремния, витаминов С, А, Е и B7, а также ненасыщенных кислот из группы Омега.

Гастроэнтеролог посоветовала добавлять в рацион больше черники, которая является отличным источником витамина С, антоцианов, антиоксидантов и обладает противовоспалительным эффектом, а также свеклу, которая богата минеральными компонентами и клетчаткой, а потому полезна для работы пищеварения. Среди прочих полезных продуктов врач выделила арбузы и помидоры, которые содержат мощный антиоксидант ликопин. Арбузы полезны еще и тем, что поддерживают работу почек и помогают вывести из организма промежуточные продукты метаболизма, сообщила Самсонова.

Она также посоветовала добавлять в меню цветную, брюссельскую, белокочанную капусту, брокколи, кольраби. По ее словам, эти овощи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы.