Назван летний продукт для снижения давления

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы. По её словам, для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи. Эксперт при этом предупредила, что эти два продукта следует употреблять без соли, так продукты не теряют свою пользу для организма, пишет «Москва-24».
Если овощ разрезается и солится, то сразу же идёт перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний,
— рассказала Лазуренко.
Специалист при этом предупредила, что овощи не способны вылечить хроническую гипертонию, поэтому она порекомендовала не отказываться от лекарств и посещения доктора.