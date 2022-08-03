Назван летний продукт для снижения давления

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы. По её словам, для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи. Эксперт при этом предупредила, что эти два продукта следует употреблять без соли, так продукты не теряют свою пользу для организма, пишет «Москва-24».