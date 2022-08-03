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3 часа назад

Диетолог перечислила полезные для здоровья почек продукты

Волгоградская правда

Регулярное употребление рыбы, орехов, клубники помогает почкам нормально функционировать многие годы.

Диетолог перечислила полезные для здоровья почек продукты
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Чаще всего проблемы с почками возникают из-за неправильного питания. Кроме этого, болезни жизненно важного органа могут развиваться в результате недостаточного количества выпиваемой человеком воды и досаливания пищи. Об этом предупредила врач-диетолог Гейл Торрес, пишет Eat This, Not That.

Как правило, люди узнают о заболеваниях почек уже в запущенной стадии. В самом начале они обычно не проявляются. Поэтому доктор советует быть внимательными к своему здоровью и следить за рационом.

Среди полезных для почек продуктов Гейл Торрес назвала фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи, семена. Стоит выбирать диеты, включающие ненасыщенные и мононенасыщенные жиры, молочные продукты с низким содержанием жира и сахара, нежирное мясо и рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.

Важно включать в рацион клубнику, орехи, яблоки, зелень, помидоры. Это поможет сохранить здоровье почек.

Еда,
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