Диетолог перечислила полезные для здоровья почек продукты

Регулярное употребление рыбы, орехов, клубники помогает почкам нормально функционировать многие годы.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Чаще всего проблемы с почками возникают из-за неправильного питания. Кроме этого, болезни жизненно важного органа могут развиваться в результате недостаточного количества выпиваемой человеком воды и досаливания пищи. Об этом предупредила врач-диетолог Гейл Торрес, пишет Eat This, Not That.

Как правило, люди узнают о заболеваниях почек уже в запущенной стадии. В самом начале они обычно не проявляются. Поэтому доктор советует быть внимательными к своему здоровью и следить за рационом.

Среди полезных для почек продуктов Гейл Торрес назвала фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи, семена. Стоит выбирать диеты, включающие ненасыщенные и мононенасыщенные жиры, молочные продукты с низким содержанием жира и сахара, нежирное мясо и рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.