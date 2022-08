Диетолог перечислила полезные для здоровья почек продукты

Чаще всего проблемы с почками возникают из-за неправильного питания. Кроме этого, болезни жизненно важного органа могут развиваться в результате недостаточного количества выпиваемой человеком воды и досаливания пищи. Об этом предупредила врач-диетолог Гейл Торрес, пишет Eat This, Not That.