Эндокринолог раскрыла опасность сыра

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем может быть опасно употребление сыра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Она написала пост о сырном синдроме и отметила, что употребление этого продукта не всегда несет пользу. Так, в нем много жиров и белков, но не стоит расценивать его как основной источник протеина, так как он все равно имеет высокую калорийность. Также существует пищевая зависимость от сыра.
Существует такое понятие как "сырный синдром". Это — комплекс симптомов, которые появляются из-за чрезмерного употребления сыра. В некоторых видах сыра содержится тирамин, вызывающий головные боли, учащенное сердцебиение, потливость и чувство сдавленности в груди. Это касается таких популярных сыров, как пармезан, моцарелла и голубого сыра.
Ранее сообщалось, что названы привычки, мешающие нормально жить.