Эндокринолог раскрыла опасность сыра

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем может быть опасно употребление сыра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она написала пост о сырном синдроме и отметила, что употребление этого продукта не всегда несет пользу. Так, в нем много жиров и белков, но не стоит расценивать его как основной источник протеина, так как он все равно имеет высокую калорийность. Также существует пищевая зависимость от сыра.