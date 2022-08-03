Названы полезные свойства шоколада

Девушки насмотрятся на моделей в соцсетях, а потом садятся на диету, мол тоже хотят плоский живот и подтянутые ягодицы. Но ограничения и строгие диеты не помогут похудеть, а лишь ударят по психике до первого срыва. К еде нужно подходить осознанно, а менять пищевые привычки постепенно. Вот от шоколада отказываться совсем необязательно.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Темный шоколад

Есть шоколад во время диеты можно, вообще, что угодно можно, если вы соблюдаете КБЖУ и не злоупотребляете быстрыми углеводами. Но сахар – жестоко обходится с нашим организмом, поэтому лучше отдавать предпочтение темному шоколаду на основе какао, пишет Marie Claire.

Кроме того, в темном шоколаде содержится теобромин – аналог кофе, только послабее. Он не бьет по сердечно-сосудистой и нервной системам.

Молочный шоколад

Этот товарищ чертовски вкусный, но слишком сахарный. Лучше не злоупотреблять, но иногда кусочек можно. Он придает энергию.

Мексиканский шоколад

«В Мексике из шоколада делают лечебный напиток, его выписывают при бронхите. Кроме того, с утра шоколад рекомендуют пить детям, поскольку после него никакой скорпион, оса или другое кусачее насекомое этими детьми совершенно не интересуются»,

– добавляет источник.

Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, поглощают ультрафиолет и защищают нашу кожу от солнца;

Темный шоколад улучшает память и зрение;

Тающий во рту шоколад вызывает эффект «эйфории», причем длится он дольше, чем при поцелуе. Еще полезные факты о шоколаде