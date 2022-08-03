Специалисты рассказали, какой сыр есть для здоровья костей

Сбалансированное питание позволяет избежать развития серьезных проблем со здоровьем. В рацион обязательно нужно включить определенный вид сыра.
В журнале BMJ Nutrition Prevention & Health сообщается, что для того, чтобы избежать истончения костей, нужно каждый день есть небольшую порцию сыра ярлсберг. Она должна быть около 57 грамм.
Это позволит контролировать уровень вредного холестерина в организме и избежать проблем с костями.
Положительный эффект достигается благодаря содержащимся в сыре ярлсберг остеокальцину и витамину К2.