7 рецептов холодных супов от московских шеф-поваров

Окрошка или гаспачо? Летом особенно хочется попробовать необычные сочетания. В ресторанах предлагают холодные супы на любой вкус: от грушевого до крабового. WMJ.ru узнали у шеф-поваров ресторанов, как приготовить блюда в домашних условиях.