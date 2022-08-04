11 продуктов, которые нужно есть хотя бы раз в неделю

Здоровый рацион должен быть разнообразным, это позволит придерживаться правильного питания и избежать многих болезней.

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Строгие правила полезного рациона постепенно уходят в прошлое, диетологи считают, что полноценное питание должно быть разнообразным. Чтобы избежать расстройства пищевого поведения и сохранять здоровый вес, нужно перестать делить продукты на «хорошие» и «плохие».

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Но для здоровья и красоты некоторые стоит есть хотя бы раз в неделю.

Спаржа

Чашка зеленой спаржи восполняет половину суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В, а их дефицит — одна из причин депрессии, по исследованиям норвежских ученых. Добавьте овощ в рацион, чтобы избежать осенней хандры.

Финики

В финиках калия больше, чем в крупном банане, этот минерал поможет работе сердца и сосудов, укрепит нервную систему, зарядит бодростью. Раз в неделю используйте финики в качестве перекуса.

Брюссельская капуста

Многим она с детства кажется не аппетитной, но, если приготовить этот овощ правильно, можно изменить сформировавшиеся взгляды. Запеките капусту с помидорами черри, зеленью и любимыми специями — это отличный гарнир к любому мясу.

В крестоцветных содержатся фитоэстрогены, которые важны для профилактики рака молочной железы.

Фасоль

В бобовых содержится рекордное количество фитоэстрогенов, которые на рекордные 40% уменьшают риск рака груди и кишечника. Кроме того, фасоль, тушеная или запеченная, — отличный источника белка и клетчатки.

Горький шоколад

Ученые давно перестали демонизировать этот продукт, поэтому сладкоежки могут не переживать. В настоящем шоколаде содержатся флавонолы, которые помогают избежать рака кожи.

Зеленый чай

Этот напиток стоит пить не раз в неделю, а ежедневно, ведь он — кладезь антиоксидантов. Благодаря им снижается риск онкологии, замедляются процессы старения и улучшается работа желудка.

Если же не можете уговорить себя пить его ежедневно, заваривайте чашку чая хотя бы раз в неделю.

Постное красное мясо

Последние исследования доказали, что говядина и баранина совершенно напрасно демонизировались. Отварное или запеченное мясо — источник белка, а еще железа, которое легко усваивается и помогает организму.

Морковь

С детства ненавидите отварную или жареную морковь? Тогда добавьте в рацион сырой корнеплод, его можно есть с сахаром, яблоком, медом, а можно заправить чесноком, уксусом, специями.

Регулярное употребление моркови снижает риск рака яичников, а мужчин защитит от онкологии предстательной железы.

Лосось

Красная рыба богата полезными жирами, Омега 3 и Омега 6 кислотами, которые позволят избежать проблем с сердцем и сосудами, избавят от постоянного чувства голода.

Даже консервированный продукт значительно снизит риск инфаркта и инсульта.

Корица

Ароматная специя отлично сочетается с кофе, десертами, мороженым, регулярное употребление корицы снижает уровень сахара в крови. Выпивайте чашку кофе или чая с корицей ежедневно, чтобы избежать неврологических расстройств.

Чеснок