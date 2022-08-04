11 продуктов, которые нужно есть хотя бы раз в неделю

Здоровый рацион должен быть разнообразным, это позволит придерживаться правильного питания и избежать многих болезней.
Строгие правила полезного рациона постепенно уходят в прошлое, диетологи считают, что полноценное питание должно быть разнообразным. Чтобы избежать расстройства пищевого поведения и сохранять здоровый вес, нужно перестать делить продукты на «хорошие» и «плохие».
Но для здоровья и красоты некоторые стоит есть хотя бы раз в неделю.
Чашка зеленой спаржи восполняет половину суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В, а их дефицит — одна из причин депрессии, по исследованиям норвежских ученых. Добавьте овощ в рацион, чтобы избежать осенней хандры.
В финиках калия больше, чем в крупном банане, этот минерал поможет работе сердца и сосудов, укрепит нервную систему, зарядит бодростью. Раз в неделю используйте финики в качестве перекуса.
Многим она с детства кажется не аппетитной, но, если приготовить этот овощ правильно, можно изменить сформировавшиеся взгляды. Запеките капусту с помидорами черри, зеленью и любимыми специями — это отличный гарнир к любому мясу.
В крестоцветных содержатся фитоэстрогены, которые важны для профилактики рака молочной железы.
В бобовых содержится рекордное количество фитоэстрогенов, которые на рекордные 40% уменьшают риск рака груди и кишечника. Кроме того, фасоль, тушеная или запеченная, — отличный источника белка и клетчатки.
Ученые давно перестали демонизировать этот продукт, поэтому сладкоежки могут не переживать. В настоящем шоколаде содержатся флавонолы, которые помогают избежать рака кожи.
Этот напиток стоит пить не раз в неделю, а ежедневно, ведь он — кладезь антиоксидантов. Благодаря им снижается риск онкологии, замедляются процессы старения и улучшается работа желудка.
Если же не можете уговорить себя пить его ежедневно, заваривайте чашку чая хотя бы раз в неделю.
Последние исследования доказали, что говядина и баранина совершенно напрасно демонизировались. Отварное или запеченное мясо — источник белка, а еще железа, которое легко усваивается и помогает организму.
С детства ненавидите отварную или жареную морковь? Тогда добавьте в рацион сырой корнеплод, его можно есть с сахаром, яблоком, медом, а можно заправить чесноком, уксусом, специями.
Регулярное употребление моркови снижает риск рака яичников, а мужчин защитит от онкологии предстательной железы.
Красная рыба богата полезными жирами, Омега 3 и Омега 6 кислотами, которые позволят избежать проблем с сердцем и сосудами, избавят от постоянного чувства голода.
Даже консервированный продукт значительно снизит риск инфаркта и инсульта.
Ароматная специя отлично сочетается с кофе, десертами, мороженым, регулярное употребление корицы снижает уровень сахара в крови. Выпивайте чашку кофе или чая с корицей ежедневно, чтобы избежать неврологических расстройств.
Это полезное растение содержит больше 70 фитохимических веществ! Исследования показали, что регулярное потребление чеснока уменьшает шансы заболеть ОРВИ и ОРЗ в сезон простуд. Свежие плоды востребованными в профилактике пищевых отравлений, поскольку могут уничтожать сальмонеллу и кишечную палочку. К тому же, за счет содержания витамина В6, овощ оказывает благотворное влияние на настроение человека!