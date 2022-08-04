Врач призвала для сохранения молодости отказаться от ряда продуктов

Фастфуд и колбаса делают кожу менее эластичной, уверена врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. В интервью для «Пятого канала» она призвала отказаться от ряда продуктов ради сохранения молодости.

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Врач отметила, что неправильное питание может ускорить процесс старения, поскольку именно через еду организм получает основную долю полезных витаминов и микроэлементов. Обилие в рационе вредных продуктов может в частности негативно сказываться на состоянии кожи, например, снижать ее тургор, подчеркнула Филиппова. Врач посоветовала исключить некоторые товары из своей продуктовой корзины и кардинально пересмотреть привычное меню.

В первую очередь стоит отказаться от продуктов из переработанного мяса, к которым относятся колбасы, сосиски, ветчина и сардельки, заявила эндокринолог. Кроме того, нужно есть меньше простых углеводов (сахар, выпечка, сладости), а также маргарина и консервированных продуктов. Под запретом оказался и фастфуд, из-за содержания в его составе крахмала, сахаров, красителей и прочих вредных добавок, сладкие газировки и алкоголь.