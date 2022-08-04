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1 час назад

Врач призвала для сохранения молодости отказаться от ряда продуктов

Lenta.ruиещё 2

Фастфуд и колбаса делают кожу менее эластичной, уверена врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. В интервью для «Пятого канала» она призвала отказаться от ряда продуктов ради сохранения молодости.

Врач призвала для сохранения молодости отказаться от ряда продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что неправильное питание может ускорить процесс старения, поскольку именно через еду организм получает основную долю полезных витаминов и микроэлементов. Обилие в рационе вредных продуктов может в частности негативно сказываться на состоянии кожи, например, снижать ее тургор, подчеркнула Филиппова. Врач посоветовала исключить некоторые товары из своей продуктовой корзины и кардинально пересмотреть привычное меню.

В первую очередь стоит отказаться от продуктов из переработанного мяса, к которым относятся колбасы, сосиски, ветчина и сардельки, заявила эндокринолог. Кроме того, нужно есть меньше простых углеводов (сахар, выпечка, сладости), а также маргарина и консервированных продуктов. Под запретом оказался и фастфуд, из-за содержания в его составе крахмала, сахаров, красителей и прочих вредных добавок, сладкие газировки и алкоголь.

К борьбе со старением Филиппова порекомендовала подходить системно. Помимо исключения перечисленных продуктов из рациона врач посоветовала наладить образ жизни по всем фронтам: заниматься спортом, нормализовать сон, бороться со стрессом и защищать кожу от воздействия солнечных лучей.

Еда,Татьяна Филиппова,
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