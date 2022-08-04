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2 часа назад

Эксперт объяснил, зачем замачивать крупы перед варкой

Мира Маркина

Пропуская этап замачивания крупы, мы повышаем риск столкнуться с аутоиммунными заболеваниями, заявил в своем Telegram-канале Михаил Кутушов, токсиколог, профессор, член-корреспондент РАЕН, и Международной академии авторов научных изобретений и открытий.

Эксперт объяснил, зачем замачивать крупы перед варкой
Фото: unsplash.comunsplash.com

Поскольку некоторые продукты содержат антинутриенты, способные спровоцировать множественные нарушения работы организма, их рекомендуется предварительно замачивать и хорошо промывать перед приготовлением. Медик уточнил, что миндаль, нут, бобы и зеленый горох необходимо выдерживать в воде до 12 часов.

По мнению токсиколога, регулярное потребление внутрь не замоченной крупы может привести к болезням щитовидной железы, в частности, сахарному диабету, а также аутоиммунным заболеваниям.

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