Эксперт объяснил, зачем замачивать крупы перед варкой

Пропуская этап замачивания крупы, мы повышаем риск столкнуться с аутоиммунными заболеваниями, заявил в своем Telegram-канале Михаил Кутушов, токсиколог, профессор, член-корреспондент РАЕН, и Международной академии авторов научных изобретений и открытий.
Поскольку некоторые продукты содержат антинутриенты, способные спровоцировать множественные нарушения работы организма, их рекомендуется предварительно замачивать и хорошо промывать перед приготовлением. Медик уточнил, что миндаль, нут, бобы и зеленый горох необходимо выдерживать в воде до 12 часов.
По мнению токсиколога, регулярное потребление внутрь не замоченной крупы может привести к болезням щитовидной железы, в частности, сахарному диабету, а также аутоиммунным заболеваниям.
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