Какие огурцы полезнее: свежие или законсервированные

Огурцы обладают большим количеством преимуществ для здоровья. Например, они защищают организм от рака и воспаления. Но какие покупать лучше: малосольные, квашеные или всё-таки свежие?

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Огурцы - продукты, содержащие множество полезных веществ. К примеру, в кожуре огурца содержится бета-каротин и клетчатка. Последнее вещество играет важную роль в процессе пищеварения. Кроме того, огурец может помочь улучшить зрение, состояние кожи, укрепить иммунитет.

При этом один огурец состоит на 95 процентов из воды. Поэтому такие продукты станут неплохим дополнением к двум литрам жидкости, которые рекомендуется пить ежедневно.

Также полезен витамин К, входящий в состав огурцов. Этот витамин позволяет снизить вероятность переломов.

В огурцах много антиоксидантов, благодаря которым организм способен нормально работать. А так как эти продукты содержат калий, их употребление положительно влияет на сердце.

Ещё один важный элемент - физетин - помогает предотвратить повреждение нервных клеток, улучшить память, снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Интересно, что, по словам диетологов, полезнее считаются солёные, а не свежие огурцы. Объясняется это тем, что во время обработки эти продукты насыщаются пробиотиками. Последние же помогают в образовании полезных бактерий в кишечнике.