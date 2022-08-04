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57 минут назад

Вызывает ли печенье привыкание

Ferra.ru

После первого кусочка печенья бывает сложно остановиться. Но с чем такой эффект связан?

Вызывает ли печенье привыкание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам автора BBC Science Focus, сладкое и жирное печенье определённым образом действует на мозг человека. Оно запускает систему вознаграждения и наполняет мозг гормоном дофамином. Поэтому после всего одного кусочка становится так хорошо.

Также люди склонны считать хрустящую еду приятной. Именно поэтому уже через несколько секунд хочется добавки.

Однако это не говорит о том, что печенье вызывает зависимость. К тому же синдрома отмены человек не ощущает, когда видит, что лакомство закончилось.

Вообще идея пищевой зависимости всё ещё остаётся довольно спорной. Правда, согласно одному немецкому исследованию, самки мышей чаще едят слишком много сахара, чем самцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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