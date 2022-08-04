Как на самом деле надо варить кукурузу: видео

Кукуруза - один из сезонных продуктов, которые стоит покупать в августе. Принято считать, что для того, чтобы получилось вкусно, нужно пару часов держать ее на огне, предварительно сильно посолив. Одного это в корне неправильное представление. На самом деле кукуруза готовится гораздо проще и получается гораздо лучше и мягче, если следовать другим правилам.