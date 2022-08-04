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4 часа назад

Как на самом деле надо варить кукурузу: видео

Мира Маркина

Кукуруза - один из сезонных продуктов, которые стоит покупать в августе. Принято считать, что для того, чтобы получилось вкусно, нужно пару часов держать ее на огне, предварительно сильно посолив. Одного это в корне неправильное представление. На самом деле кукуруза готовится гораздо проще и получается гораздо лучше и мягче, если следовать другим правилам.

Пользователь TikTok @pochemutakvkusno, публикующий в своем аккаунте домашние рецепты, поделился своим методом приготовления кукурузы. Первое правило - положить на дно кастрюли листья кукурузы. Так она получится более насыщенной. Второе правило - ни в коем случае не солить кукурузу в процессе варки. Из-за этого она может стать слишком жесткой, а не наоборот.

Вопреки распространенному мнению, готовить молодую кукурузу достаточно всего 20 минут. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как правильно ее варить.

Ранее мы показывали, как приготовить самый вкусный грузинский гуляш.

Еда,Видео,
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