Диетолог назвала продукты, провоцирующие головную боль

Ряд продуктов могут вызывать головную боль. В частности, к ним относятся продукты, имеющие в своем составе вещество тирамин или нитрит натрия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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— Прежде всего, головную боль вызывают продукты, содержащие тирамин: красное вино, шампанское, сыр, шоколад. Могут спровоцировать головную боль такие продукты, как обработанное мясо: бекон, сосиски, колбасы — то, что содержит нитрит натрия. Он переводит гемоглобин в неактивную форму, — пояснила собеседница «ВМ».

Головную боль способны вызывать продукты, содержащие кофеин: в частности, кофе и крепкий чай временно сужают сосуды и могут быть причиной гипоксии тканей, предупредила эксперт. Мочегонные продукты также бывают причиной головной боли. Кофеин обладает, в том числе, и мочегонным действием: жидкости из организма выходит больше, чем поступает, после чего обезвоживание провоцирует головную боль, объяснила Соломатина.

Продукты, содержащие много соли и сахара, также способны вызвать боли в голове, заметила собеседница «ВМ».