4 причины есть сало по утрам на завтрак

Изменения не заставят себя долго ждать.

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Сало — традиционная закуска, которая ассоциируется у многих именно с обеденным или вечерним приёмом пищи. Но специалисты советуют употреблять этот продукт именно утром.

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Натуральное сало полезно для здоровья, но в умеренном количестве (для людей с ожирением и атеросклерозом рекомендуемая суточная норма — 10–30 г) и при отсутствии противопоказаний:

Употребление сала за завтраком запускает желчеотток, что положительно сказывается на работе желчного пузыря, способствует нормализации и улучшению пищеварения. Но сало — это насыщенный животный жир, поэтому его нужно сочетать с другими растительными продуктами: зелень, некрахмалистые овощи, зелёный салат, растительный белок.

На завтрак можно съесть немного сала с куском домашнего хлеба из зелёной гречки на закваске. Перед завтраком рекомендую выпить два стакана тёплой воды.

Сало разрешается даже при соблюдении кетопротокола и LCHF-питания, но только потому, что в этих лечебных диетах небольшое количество углеводов, что защищает от высокого уровня оксидативного стресса.

А если вы любитель колбасы, то, как правильно её выбрать, рассказали в нашем материале.

Сало не только улучшает желчеотток, но и содержит редкий коэнзим Q10. Ряд исследований доказывают, что натуральное сало (без копчения) сохраняет молодость и красоту кожи, а также поддерживает целостность миелиновых оболочек, которые обеспечивают тонус нервных окончаний и улучшают работу мозга, защищая от развития болезни Альцгеймера.

Выбирайте проверенного производителя и отдавайте предпочтение солёному салу — именно оно полезно для здоровья. С мясными прожилками или без них — дело вкуса.

В свином сале содержится много жирорастворимых витаминов — А, D, Е, минералов, а также ненасыщенные жирные кислоты.

Лецитин, входящий в состав этого продукта, полезен для сосудов головного мозга, улучшает концентрацию внимания. В период простуд и ОРЗ солёное сало с чесноком окажет двойной эффект против инфекции и укрепит иммунитет.

Сало содержит «полезный» холестерин и жиры, которые принимают активное участие в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета. Съедая всего кусочек сала утром, вы будете меньше болеть. Кстати, в сало при солении добавляют ещё и чеснок, который вообще незаменим в холодное время года и может стать отличной профилактикой гриппа.

Отмечу, что кусочек сала вместо печенья — хороший вариант перекуса. Сало хорошо усваивается организмом, не перегружает печень и даёт много энергии, так как в грамме продукта содержится почти девять килокалорий.