Диетолог Соломатина назвала самый опасный ядовитый гриб

Диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный ядовитый гриб.
По словам эксперта, бледная поганка — наиболее опасная из грибов. Достаточно небольшого количества, чтобы человек отравился. Особенно это опасно для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Также опасен для здоровья человека мухомор, но его легко отличить по внешнему виду.
Она также добавила, что некоторые ядовитые грибы имеют горьковатый привкус, но его сложно заметить, так как грибы обычно готовят с различными добавками: сыром, картофелем, сметаной, передает «Царьград».