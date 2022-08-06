Диетолог Соломатина назвала самый опасный ядовитый гриб

По словам эксперта, бледная поганка — наиболее опасная из грибов. Достаточно небольшого количества, чтобы человек отравился. Особенно это опасно для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Также опасен для здоровья человека мухомор, но его легко отличить по внешнему виду.