Диетолог рассказала об опасности употребления холодной еды

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала последствия, которые может вызвать холодная еда. Ее слова передает Sputnik.
Для здоровых людей охлажденные блюда и напитки безопасны, но при наличии заболеваний пищеварительного тракта лучше ограничить употребление холодной еды.
Например, при изжоге происходит заброс содержимого желудка в пищевод, а холодная еда может провоцировать это состояние.
«Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни», — пояснила Круглова.
Регулярное употребление такой пищи может привести ко вздутию живота и нарушению стула. Также специалист рассказала о так называемой «холодовой головной боли», которую вызывают охлажденные блюда и напитки.
«Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям, важно ориентироваться на собственные ощущения», — добавила врач.
Также холодная пища может развить уже имеющегося простудного заболевания. Поэтому, если чувствуете простуду, холодное лучше не есть.
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