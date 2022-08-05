Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

Диетолог рассказала об опасности употребления холодной еды

Даша Краснова

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала последствия, которые может вызвать холодная еда. Ее слова передает Sputnik.

Диетолог рассказала об опасности употребления холодной еды
Фото: unsplashunsplash

Для здоровых людей охлажденные блюда и напитки безопасны, но при наличии заболеваний пищеварительного тракта лучше ограничить употребление холодной еды.

Например, при изжоге происходит заброс содержимого желудка в пищевод, а холодная еда может провоцировать это состояние.

«Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни», — пояснила Круглова.

Регулярное употребление такой пищи может привести ко вздутию живота и нарушению стула. Также специалист рассказала о так называемой «холодовой головной боли», которую вызывают охлажденные блюда и напитки.

«Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям, важно ориентироваться на собственные ощущения», — добавила врач.

Также холодная пища может развить уже имеющегося простудного заболевания. Поэтому, если чувствуете простуду, холодное лучше не есть.

До этого мы рассказывали, как жарить шашлык без вреда здоровью.

Еда,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители