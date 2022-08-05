От каких завтраков вы точно поправитесь

Эти продукты заставят испытывать голод весь день и приведут к лишним килограммам.

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Диетологи считают завтрак самым важным приемом пищи, он запускает процесс пищеварения, дает организму энергию на продуктивный день и, конечно, поднимает настроение. Но есть продукты, которые не стоит есть по утрам: они заставляют в течение дня постоянно испытывать чувство голода, а значит, набирать лишний вес.

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Апельсиновый сок

Кажется, этот напиток ассоциируется с бодрым утром и правильным началом дня, но точно не по мнению нутрициологов. Высокое содержание кислоты губительно влияет на желудок, а быстрые углеводы уже через час-полтора заставят вас чувствовать себя голодными. Специалисты по питанию советуют вместо фреша съесть целый апельсин, чтобы получить необходимую клетчатку, но делать это не на завтрак, а во время перекуса, так вы избежите гастрита.

Холодные напитки

Эксперты рекомендуют отказаться от холодных напитков по утрам, они замедляют кровообращение, заставляют чувствовать себя усталым. Именно поэтому начинать день лучше с теплого чая или кофе. Но не забывайте, что перед ними необходимо выпить стакан воды комнатной температуры и что-нибудь съесть, иначе бодрящие напитки окажут мочегонный эффект.

Мюсли, хлопья, сухие завтраки

Готовые смеси, которые можно просто залить молоком, быстрый, удобный и вкусный вариант для начала утра. Но в мюсли, шоколадных шариках и хлопьях содержится слишком много сахара. Они быстро насыщают, но голод вскоре вернется. К тому же, в одной порции такой смеси может быть до 400 калорий.

Торты и пирожные

Еще недавно считалось, что утро — лучшее время для десерта. Но организм не готов к такой нагрузке, после кусочка торта на завтрак бывает сложно сосредоточиться на работе и делах. Поэтому современные диетологи рекомендуют баловать себя после основного приема пищи.

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