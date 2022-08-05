От каких завтраков вы точно поправитесь

Эти продукты заставят испытывать голод весь день и приведут к лишним килограммам.
Диетологи считают завтрак самым важным приемом пищи, он запускает процесс пищеварения, дает организму энергию на продуктивный день и, конечно, поднимает настроение. Но есть продукты, которые не стоит есть по утрам: они заставляют в течение дня постоянно испытывать чувство голода, а значит, набирать лишний вес.
Кажется, этот напиток ассоциируется с бодрым утром и правильным началом дня, но точно не по мнению нутрициологов. Высокое содержание кислоты губительно влияет на желудок, а быстрые углеводы уже через час-полтора заставят вас чувствовать себя голодными. Специалисты по питанию советуют вместо фреша съесть целый апельсин, чтобы получить необходимую клетчатку, но делать это не на завтрак, а во время перекуса, так вы избежите гастрита.
Эксперты рекомендуют отказаться от холодных напитков по утрам, они замедляют кровообращение, заставляют чувствовать себя усталым. Именно поэтому начинать день лучше с теплого чая или кофе. Но не забывайте, что перед ними необходимо выпить стакан воды комнатной температуры и что-нибудь съесть, иначе бодрящие напитки окажут мочегонный эффект.
Готовые смеси, которые можно просто залить молоком, быстрый, удобный и вкусный вариант для начала утра. Но в мюсли, шоколадных шариках и хлопьях содержится слишком много сахара. Они быстро насыщают, но голод вскоре вернется. К тому же, в одной порции такой смеси может быть до 400 калорий.
Еще недавно считалось, что утро — лучшее время для десерта. Но организм не готов к такой нагрузке, после кусочка торта на завтрак бывает сложно сосредоточиться на работе и делах. Поэтому современные диетологи рекомендуют баловать себя после основного приема пищи.
Причина все та же — быстрое насыщение пройдет уже через час-полтора, а консерванты и специи в колбасе рано или поздно приведут к проблемам с желудком: если не готовы встретиться с гастритом, лучше откажитесь от такого завтрака. Банан Этот полезный фрукт богат магнием, но утром сердце не готово к такой дозе этого микроэлемента. Поэтому захватите банан с собой в качестве перекуса, а позавтракайте другими продуктами.