При каких болезнях нельзя есть мороженое

«Для здоровых людей это безопасно, холодные продукты им можно использовать достаточно регулярно. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях жёлчного пузыря, при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула», — предупредила Круглова.