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1 час назад

При каких болезнях нельзя есть мороженое

Ferra.ruиещё 3

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова объяснила, при каких болезнях нельзя есть мороженое, пить холодные напитки и вообще употреблять холодные продукты.

При каких болезнях нельзя есть мороженое
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Мороженое и другие холодные продукты не рекомендуется есть людям с различными заболеваниями пищеварительного тракта. К ним относятся рефлюкс, желчекаменная болезнь. Также сильно охлаждённая пища может вызвать «холодовую головную боль» — индивидуальную реакцию на холодное.

Также врач напомнила, что в случае, если человек уже заразился, съеденное мороженое усилит течение простуды или другого инфекционного заболевания.

«Для здоровых людей это безопасно, холодные продукты им можно использовать достаточно регулярно. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях жёлчного пузыря, при желчекаменной болезни. Регулярное употребление холодных продуктов при проблемах с пищеварением может вызывать вздутие, нарушение стула», — предупредила Круглова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Наталья Круглова,
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