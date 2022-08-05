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1 час назад

Названы инфекции, которые можно «съесть» вместе с фруктами

Даша Краснова

Летом традиционно повышается количество обращений в больницы с жалобами на расстройства ЖКТ.

Названы инфекции, которые можно «съесть» вместе с фруктами
Фото: unsplashunsplash

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему это происходит. Его слова передает «Вечерняя Москва».

Из-за высоких температур продукты портятся быстрее. Это вызывает более частотное возникновение пищевых интоксикаций. Одной из причин попадания инфекций на фрукты, а затем в организм человека является некачественная обработка продуктов. Особенно это касается продуктов, купленных на рынке.

"Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке спровоцируют желудочные расстройства".

Но бывает и такое, что сами люди избегают элементарных норм гигиены и не моют руки перед едой.

"Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии".

Чаще всего вместе с фруктами в организм человека попадает сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка.

Чтобы этого избежать, перед употреблением в пищу мыть руки и сами фрукты с мылом, чтобы устранить бактерии, которые могут вызвать расстройства ЖКТ.

Если проблема уже возникла, необходимо пить больше жидкости, вызвать рвоту и принять абсорбенты, которые помогут облегчить состояние человека.

До этого мы рассказывали, какими были фрукты и овощи в древности.

Еда,Владимир Болибок,
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