Названы инфекции, которые можно «съесть» вместе с фруктами

Летом традиционно повышается количество обращений в больницы с жалобами на расстройства ЖКТ.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему это происходит. Его слова передает «Вечерняя Москва».
Из-за высоких температур продукты портятся быстрее. Это вызывает более частотное возникновение пищевых интоксикаций. Одной из причин попадания инфекций на фрукты, а затем в организм человека является некачественная обработка продуктов. Особенно это касается продуктов, купленных на рынке.
"Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке спровоцируют желудочные расстройства".
Но бывает и такое, что сами люди избегают элементарных норм гигиены и не моют руки перед едой.
"Люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии".
Чаще всего вместе с фруктами в организм человека попадает сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка.
Чтобы этого избежать, перед употреблением в пищу мыть руки и сами фрукты с мылом, чтобы устранить бактерии, которые могут вызвать расстройства ЖКТ.
Если проблема уже возникла, необходимо пить больше жидкости, вызвать рвоту и принять абсорбенты, которые помогут облегчить состояние человека.
До этого мы рассказывали, какими были фрукты и овощи в древности.