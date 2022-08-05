Диетолог рассказала о негативном влиянии кофе на фигуру

Кофе с молоком и сиропами провоцирует набор веса, уверена врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова. О негативном влиянии кофе на фигуру она рассказала в интервью для «АиФ».

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Панова сообщила, что чрезмерное употребление кофейных напитков может привести к появлению лишних килограммов. Она объяснила, что из-за добавок, которыми привыкли разбавлять этот напиток, его калорийность повышается в несколько раз. Так, если в качестве дополнительных ингредиентов добавить в кофе сливки, молоко или сиропы, то, по словам диетолога, по калориям он будет эквивалентен полноценному перекусу.

«Если же мы плотно поели и еще сверху все это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив»,

— пояснила эксперт. Она уверена, что после полноценного приема пищи лучше отдать предпочтение черному кофе без сахара. В случае, если такой вариант не нравится, а потреблять лишние калории не хочется, Панова посоветовала добавлять в кофе лимонный сок или специи, например корицу или кардамон.

Еще одна причина, по которой из-за кофе можно потолстеть, — привычка пить его вприкуску со сладостями. «Например, кофе с круассаном или плюшкой никого не удивит, наоборот, кажется вполне естественным», — заявила Панова. Она отметила, что, если человек не может пить кофе без десерта, но при этом желает похудеть, то лучше на время отказаться от напитка.