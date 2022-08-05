Десерты без выпечки: чем побаловать себя жарким летом

Самое "приятное" ощущение на кухне в жару — когда открываешь раскаленную духовку, воздух перед тобой начинает дрожать как в пустыне, а дышать становится совсем нечем. Поэтому летом я стараюсь готовить десерты, которые не требуют выпекания — максимум, пару минут постоять у плиты. К тому же в жару если и хочется сладостей, то полегче и попрохладнее.
Из привычных фруктов и ягод получаются совсем нескучные десерты. Например, радужные шпажки, которые будут выгодно смотреться абсолютно на любом столе и очень нравятся детям. Нанизывайте на длинную деревянную палочку две голубики, темную виноградину, ломтик киви, затем ананаса, а после добавьте оранжевого манго, дольку мандарина, по ягоде клубники и малины. Такие шпажки вовсе не обязательно делать с цветовым переходом, подойдут любые фрукты и ягоды, которые имеются под рукой. К этому десерту в качестве полезного дополнения я люблю подавать натуральный греческий или кокосовый йогурт, приправленный щепоткой корицы.
Еще одна идея нетривиального сладкого лакомства — салат из крупных кусочков арбуза, дыни и помидоров черри с листьями мяты и зеленого базилика, а в качестве полезной заправки — сок лайма. Его можно дополнить полезным овсяным крамблом. Но для этого сначала сделаем финиковую пасту, которой я часто заменяю сахар в утренней каше, смузи и чиа-пудингах.
Берем 225 г фиников (желательно сорта меджул, потому что они самые сладкие), моем, очищаем от косточек и заливаем на два часа фильтрованной или бутилированной водой. Затем сливаем ее, кладем сухофрукты в чашу блендера и измельчаем до состояния густой пасты. Можно добавить в нее корицу, семена ванили или ванильный экстракт, мускатный орех и даже немного свежевыжатого сока лимона, чтобы сделать вкус более интересным. 1 ст. л. финиковой пасты смешиваем с 6 ст. л. овсяных хлопьев, щепоткой смеси белых и черных кунжутных семян и небольшим количеством мелконарубленного грецкого ореха.
Панна-котта — традиционный десерт североитальянского региона Пьемонт. В этом рецепте нет привычных сливок, сахара и желатина, но получается так же вкусно, а заодно и полезно. К тому же полностью растительная версия — более легкая по сравнению с классикой.
Что нужно (на две порции):
Что делать:
Если хочется десерта "посерьезнее", мне всегда приходит на помощь печенье "Юбилейное". С его помощью можно приготовить две классические и всеми любимые сладости — пирожное картошку и чизкейк.
Несмотря на различные версии, картошка — действительно десерт родом из СССР. Пирожное появилось как вкусный способ "утилизации" бисквитных обрезков. А свое название десерт получил за визуальное сходство с овощем.
Поместите 500 г печенья "Юбилейное" в пластиковый пищевой пакет и измельчите в крошку с помощью скалки. Пересыпьте крошку в миску, добавьте 5 ст. л. какао-порошка и 100 г растопленного несоленого сливочного масла 82,5% жирности, хорошо перемешайте. Влейте частями 250 г сгущенного молока, постоянно перемешивая до получения однородной массы. Сформируйте из полученного микса пирожные, обкатайте в какао-порошке и охладите в холодильнике в течение 20 минут.
Считается, что самая ранняя версия чизкейка была популярна еще в Древней Греции. Первое письменное упоминание об этом десерте относится к V веку до н. э. В 1390 году в английской кулинарной книге The Forme of Cury ("Способ приготовления еды") был опубликован рецепт средневекового варианта — с бузиной и розовой водой. Чизкейком десерт стали называть лишь в XV веке, а свой современный вкус он приобрел еще примерно через три столетия — до этого в сладость клали дрожжи. Рецепт, который я рекомендую взять на заметку, — версия без выпечки, которую изобрели в США.
Поместите 250 г печенья "Юбилейное" в пластиковый пищевой пакет и измельчите. Пересыпьте крошку в небольшую глубокую миску, добавьте 100 г растопленного несоленого сливочного масла 82,5% жирности и хорошо перемешайте. Печенье должно впитать масло, а масса — стать однородной. Застелите бумагой для выпечки круглую форму диаметром 23 см, выложите полученную массу, аккуратно и плотно распределите ее по дну формы, сформируйте бортики высотой 2 см и поставьте в холодильник на один час.
Разрежьте стручок ванили вдоль и соскоблите семена тыльной стороной ножа. Поместите в глубокую миску 600 г сыра маскарпоне комнатной температуры. Добавьте семена ванили, 125 г сахарной пудры, хорошо взбейте миксером на средней скорости в течение трех минут. В другую миску налейте 280 мл сливок 33% жирности и взбейте до образования твердых пиков (три-пять минут на высокой скорости). Переложите сыр в сливки, перемешайте и снова взбейте на низкой скорости — масса должна получиться плотной и не растекаться.
Достаньте форму из холодильника и выложите на корж сырно-сливочную массу, распределяя ее от бортиков к центру, чтобы не было воздушных пузырьков. Уберите десерт в холодильник на пять-шесть часов или на ночь. Перед подачей на стол достаньте чизкейк из формы, удалите бумагу для выпечки и дайте ему "отдохнуть" при комнатной температуре в течение 30 минут.
С популярностью растительной кухни и ЗОЖ появилась и более полезная версия знаменитого десерта. Конечно, за счет орехов в ней немалое количество калорий, но зато ни один из ингредиентов не проходит термическую обработку, поэтому витамины и минералы сохраняются в полном объеме. Удобно потому, что, даже если вы сделаете целую форму и захотите растянуть удовольствие, хранить десерт в морозилке можно очень долго — до четырех месяцев.
Что нужно (на восемь-десять кусочков):
Эти полезные "шарики" — настоящая палочка-выручалочка, когда нет времени приготовить что-нибудь обстоятельное. Они делаются по одному принципу: все ингредиенты добавляются в чашу измельчителя и доводятся до консистенции мелкой крошки (главное — уловить момент, чтобы они не превратились в пасту), а затем из получившегося микса формируются круглые конфеты.
Поделюсь несколькими любимыми сочетаниями. Легкий летний вкус получится, если смешать кешью, свежевыжатый лимонный сок, кокосовую стружку и финики. Для шоколадной версии возьмите 100 г овсяных хлопьев, 115 г фиников без косточек, 2 ст. л. арахисовой пасты, столько же натурального какао-порошка и 4 ст. л. любого растительного молока. Для свежести можете добавить натуральные или сушеные листья мяты.
Еще один вариант, который точно никого не оставит равнодушным, — с тертой морковью. Ее дополняют овсяные хлопья, миндальная паста (урбеч), кокосовая стружка, натуральные сироп топинамбура и экстракт ванили, а также корица. Обязательно добавьте в конфеты щепотку морской соли — она уравновесит сладость и сделает вкус десерта интереснее.