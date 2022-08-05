Эксперт рассказала, чем полезен болгарский перец

Помимо витаминов, болгарский перец богат микро и макроэлементами. В его сочной мякоти содержится калий, фосфор, сера, магний и кальций, а также фтор, йод и медь. Каждый из них оказывает существенное значение в нормальном функционировании организма человека и поддержание всех его жизненно важных функций. Подробности читайте в нашей новости.

У болгарского перца много полезных свойств, об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. Овощ на 94% состоит из воды — так что перец отлично подойдет для жаркого дня. Жиров в нем очень мало, всего 0,30 грамма на 100 граммов плода. Поэтому перец также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.