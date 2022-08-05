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1 час назад

Эксперт рассказала, чем полезен болгарский перец

Letidor.ru

Помимо витаминов, болгарский перец богат микро и макроэлементами. В его сочной мякоти содержится калий, фосфор, сера, магний и кальций, а также фтор, йод и медь. Каждый из них оказывает существенное значение в нормальном функционировании организма человека и поддержание всех его жизненно важных функций. Подробности читайте в нашей новости.

Эксперт рассказала, чем полезен болгарский перец
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

У болгарского перца много полезных свойств, об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. Овощ на 94% состоит из воды — так что перец отлично подойдет для жаркого дня. Жиров в нем очень мало, всего 0,30 грамма на 100 граммов плода. Поэтому перец также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Благодаря витамину С этот овощ принимает участие в обмене веществ, нейтрализует действие свободных радикалов, повышает защитные свойства организма, участвует в синтезе коллагена, который нужен для кожи и сосудов, ускоряет заживление ран.

Еда,Роспотребнадзор,
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