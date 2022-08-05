6 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

Мы привыкли к тому, что микроволновка спасет в ситуации, когда вообще не хочется возиться со сковородками и кастрюлями, особенно если разогреваешь обед только для себя. При этом мало кто знает, какие продукты ни в коем случае нельзя разогревать или размораживать в микроволновой печи. Мы решили собрать эти продукты в нашем материале, чтобы вы точно отложили их в сторону, если вдруг рука потянется разогреть их в печи.

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Замороженные мясные продукты

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В большинстве инструкций указано, что в микроволновке можно смело размораживать мясо и в принципе все, что можно разморозить. Однако диетологи предупреждают, что бактерий при разморозке подобным способом становится еще больше, чем изначально содержалось в продукте, стоит ли говорить, какова вероятность отравиться таким мясом? Да и разморозить мясо полностью в микроволновке точно не получится, так как внутрення часть продукта останется промерзшей.

Детские смеси

Многие мамы предпочитают запасать грудное молоко, которое в любом случае нужно будет подогревать. Как и детские смеси. Проблема в том, что использовать микроволновку для этих целей просто опасно, так как некоторые элементы, содержащиеся в молоке и смесях, под воздействием микроволн становятся токсичными. Для малыша употребление таких продуктов крайне нежелательно, есть риск развития патологий и нарушений работы многих важных систем в организме.

Картофель

Один из самых популярных продуктов, который мы разогреваем в микроволновке. Только есть один момент — под воздействием микроволн крахмал подвергается гидролизу, из-за чего в продукте образуются тяжелые изомеры, вредные для поджелудочной железы. Если у вас есть проблемы с этим органом, стоит отказаться от обработки картофеля подобным образом.

Овощное рагу

Обработанные овощи в принципе содержат не так уж много витаминов, а при повторном разогреве в микроволновке оставшаяся часть вообще пропадает. Кстати, некоторые элементы после такой обработки становятся опасными. Хуже всего дела обстоят с баклажанами, которые нельзя хранить долго в обработанном виде, и тем более разогревать несколько раз — содержащиеся в них токсичные вещества, которые образуются под воздействием тепловой обработки, могут стать причиной серьезного отравления.

Замороженные ягоды

Если вам захочется разморозить ягоды в микроволновке, не стоит этого делать. Во-первых, такой способ разморозки убьет полезные вещества, содержащиеся в ягодах, а, во-вторых, ягоды часто разрываются, если передержать их в печи, едва ли вы сможете очистить внутренние стенки печи от черничных остатков.

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