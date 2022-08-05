Эксперты обнаружили защищающий от диабета продукт

Испанские исследователи выяснили, что ежедневное употребление злака киноа обеспечивает защиту от диабета второго типа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Они провели эксперимент, участие в котором приняли девять добровольцев старше 65 лет, страдающих преддиабетом. В каждый из трех их приемов пищи было включено киноа вместо привычного гарнира из риса, картофеля или бобов.

Регулярный анализ крови на сахар у участников исследования показал, что скачки его уровня после приема пищи с новым рационом стали менее интенсивными. Эксперты отмечают, что польза киноа заключается именно в низком гликемическом индексе продукта, что является ключевым фактором предотвращения диабета второго типа, сообщает «МедикФорум».

Токсиколог, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов объяснил, почему крупы следует перед приготовлением обязательно замачивать в воде. По его словам, в некоторых продуктах есть антинутриенты, провоцирующие в избыточном количестве нарушение процессов пищеварения и не только.