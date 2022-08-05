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1 час назад

Эндокринолог рассказала о вреде диеты на арбузах

Lenta.ru

Диета на арбузах не поможет избавиться от жира, уверена врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. О вреде этого метода похудения она рассказала в своем Telegram-канале.

Эндокринолог рассказала о вреде диеты на арбузах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не так давно прочла сообщение, в котором утверждалось, что арбуз прекрасно утоляет голод за счет большого содержания клетчатки. Увы, это неправда»,

— разочаровала любителей арбузов Павлова.

Она заявила, что популярная диета на арбузах не поможет сбросить лишние килограммы, поскольку в этих плодах нет всех необходимых веществ для качественного насыщения. Врач отметила, что даже после большой порции арбуза через короткий промежуток времени вновь начинает нарастать аппетит. «По одной простой причине — вы поели неполноценно», — пояснила она.

Специалистка рассказала, что для длительного насыщения организму необходимы белки, жиры и углеводы. Поэтому арбузы, которые содержат преимущественно клетчатку, подойдут только в качестве десерта после сбалансированного приема пищи.

Кроме того, предупредила врач, хоть арбузы и содержат витамины и микроэлементы, на такой диете человек теряет не жир, а мышцы.

«А мышцы, как я уже много раз говорила, — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять»,

— заключила Павлова.

Еда,
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