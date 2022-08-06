Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснила, какие продукты лучше не есть людям после 60

Ferra.ru

Врач-диетолог Марият Мухина назвала возраст, в котором людям лучше не есть инжир и курагу.

Врач объяснила, какие продукты лучше не есть людям после 60
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что людям после 60 лет есть инжир и курагу не рекомендуется. Дело в том, что с возрастом поджелудочная железа истощается, становится подвержена развитию диабета второго типа. А в инжире и кураге слишком много сахара.

Так, в 100 граммах инжира содержится порядка 20 ложек сахара, что значительно превышает суточную дозу, тем более для людей в возрасте. По словам врача, курага не полезна по этой же причине: в 100 граммах кураги не менее 55 граммов чистых углеводов, или около 11 ложек сахара.

«Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу», — подчеркнула Марият Мухина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Марият Мухина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители