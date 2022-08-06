Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие продукты нельзя есть после заморозки, так как они становятся источником опасности для человека.

Врач назвал сырые яйца, мягкие сыры, мясо, птицу и рыбу. Яйца нельзя замораживать, потому что в процессе заморозки может треснуть скорлупа и внутрь попадут патогены, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Мягкие сыры во время заморозки и последующей разморозки могут расслоиться, что станет возможностью для проникновения бактерий. Мясо, птицу и рыбу нельзя замораживать повторно, в них могут развиться инфекции.