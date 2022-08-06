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1 час назад

Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки

Ferra.ru

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие продукты нельзя есть после заморозки, так как они становятся источником опасности для человека.

Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач назвал сырые яйца, мягкие сыры, мясо, птицу и рыбу. Яйца нельзя замораживать, потому что в процессе заморозки может треснуть скорлупа и внутрь попадут патогены, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Мягкие сыры во время заморозки и последующей разморозки могут расслоиться, что станет возможностью для проникновения бактерий. Мясо, птицу и рыбу нельзя замораживать повторно, в них могут развиться инфекции.

По словам Лопатина, кроме перечисленных, нельзя замораживать овощи с большим содержанием воды: огурцы, капусту, кабачки, зелень и салат. Нельзя класть в морозилку картофель, молоко и йогурт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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