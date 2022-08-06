Диетолог Калинчев рассказал о пользе бабушкиных пирожков

— Что такое фастфуд? Это все самое дешевое и низкокачественное. Домашние пирожки всегда будут лучше фастфуда хотя бы за счет качества ингредиентов. Пирожки неправильно называть вредными. Просто их надо правильно есть. Скажем, пирожки со сладкой начинкой прекрасно подойдут на полдник или как десерт после полноценного обеда. Их можно съесть и на второй завтрак. А вот пирожками с рисом и яйцом, мясом можно и пообедать, и поужинать. Разовое отклонение от привычного рациона никакого вреда не причинит. Просто к пирожкам с мясом или яйцом хорошо бы добавить помидоры с огурцами и зелень, — рассказал диетолог.