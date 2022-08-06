Для вкусной зимы: 4 рецепта хрустящих огурчиков в банках

В августе самое время подумать о домашних заготовках, изобилие овощей к этому располагает. Не забудьте закатать баночку-другую огурцов, воспользовавшись нашими рецептами — хруст зимой гарантирован!

Салат из огурцов и лука на зиму

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1 кг огурцов

500 г лука

50 г сахара

1 лавровый лист

1 ч. л. горчичного семени

0,5 ч. л. кориандра

0,5 ч. л. черного перца

2–3 зубчика чеснока

соль Ингредиенты (на 1,5 литра):

Процесс приготовления:

Огурцы вымыть, отрезать кончики. Залить плоды холодной водой и оставить на 30 мин. Затем воду слить, огурцы нарезать тонкими кружками. Лук очистить и нарезать кольцами. Смешать в миске огурцы и лук, обильно присыпать солью, накрыть и оставить на 1 сутки. На следующий день огурцы с луком слегка отжать, собирая сок в небольшую кастрюльку, и разложить по небольшим стерилизованным банкам. Чеснок очистить, нарезать пластинами и добавить в банки. В оставшийся огуречный сок добавить сахар, лавровый лист, кориандр, черный перец и 200 мл воды. Смесь вскипятить и дать немного остыть. Влить раствор в огурцы, банки закрыть стерилизованными крышками и поставить на хранение в темное прохладное место.

Бочковые хрустящие огурчики

1 головка чеснока

1/2 листа малины

1/2 листа смородины

10 горошин черного перца

4-6 листьев вишни

зонтики укропа

1-2 листа хрена

2-3 лавровых листа

100 г соли на трехлитровую банку Ингредиенты (на 2 кг свежих огурцов):

Процесс приготовления:

Замочите огурцы на два часа в холодной воде. За это время промойте все листья. Приготовьте банки: помойте и переверните вверх дном, чтобы вода стекла и высохла. Стерилизовать банки не нужно. Выложите на дно банок все приправы и пряности. Сверху аккуратно уложите и утрамбуйте огурцы. Рассол: берите только холодную воду. Можно брать из-под крана, если она чистая. Налейте воду в банку с огурцами, затем слейте ее в другую посуду. Посчитайте необходимое количество соли. В воде растворите соль и залейте рассолом огурцы. Поставьте банки в таз и накройте пластмассовыми крышками. Затем оставьте банки в тазу в тепле на трое суток. Когда огурцы скиснут, их можно перенести в подвал. Чтобы огурцы обязательно получились хрустящими, их нужно брать свежими (1-2 дня после срывания с грядки) и вымачивать не более 2 часов. А еще можете добавить в банки немного горчичного порошка. Он также делает огурцы хрустящими.

Огурцы по-польски

1 ст. 9% уксуса

1 ст. растительного масла

1 ст. сахара

2 ст. л. соли

2 ст. л. измельченного чеснока Ингредиенты (на 4 кг огурцов):

Процесс приготовления:

Огурчики моем и режим вдоль на 4 части. Добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Оставляем мариноваться на 3 часа, периодически встряхивая. Затем раскладываем по баночкам и сверху доливаем оставшимся рассолом. Баночки ставим в кастрюлю с водой на подставку и стерилизуем 15 минут с момента закипания. После чего баночки достаем и плотно закупориваем крышку. Переворачиваем вверх дном до утра.

Консервированные огурцы с лимоном

1 кг огурцов

1 кружок лимона

1 литр воды

150 г сахара

40 г соли

1 ч. л. лимонной кислоты

специи: чеснок, перец, лавровый лист, перец горошком Ингредиенты:

Процесс приготовления: