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1 час назад

Врач-диетолог Гинзбург перечислил три продукта, которые идеально сочетаются с грибами

Слово и Делоиещё 1

Какие продукты лучше всего сочетать с грибами для быстрого усвоения, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач назвал три продукта, которые идеально сочетаются с грибами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Грибы относятся к тяжелой пище. Именно поэтому их нужно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой. Идеальной «парой» для грибов станет гречка, отметил врач-диетолог. Также их можно употреблять с другими овощами или хлебом из муки грубого помола.

«Есть продукты, которые замедляют всасывание, пассаж пищи, связывают сомнительные или токсичные компоненты. Это всем известные продукты, богатые клетчаткой: крупы типа гречки, грубый хлеб, овощи. Это то, с чем надо есть грибы. Не так, чтобы сварил котелок и ешь», — отметил Гинзбург в интервью для NEWS.ru.

Сочетание грибов и гречки благотворно сказывается на организме. Они уменьшают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. К тому же такое сочетание каши и овоща способствует усвоению пищи и хорошему пищеварению.

Еда,Михаил Гинзбург,
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