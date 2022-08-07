Врач назвал три продукта, которые идеально сочетаются с грибами

Какие продукты лучше всего сочетать с грибами для быстрого усвоения, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Грибы относятся к тяжелой пище. Именно поэтому их нужно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой. Идеальной «парой» для грибов станет гречка, отметил врач-диетолог. Также их можно употреблять с другими овощами или хлебом из муки грубого помола.
«Есть продукты, которые замедляют всасывание, пассаж пищи, связывают сомнительные или токсичные компоненты. Это всем известные продукты, богатые клетчаткой: крупы типа гречки, грубый хлеб, овощи. Это то, с чем надо есть грибы. Не так, чтобы сварил котелок и ешь», — отметил Гинзбург в интервью для NEWS.ru.
Сочетание грибов и гречки благотворно сказывается на организме. Они уменьшают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. К тому же такое сочетание каши и овоща способствует усвоению пищи и хорошему пищеварению.